Україна запрошує американських бізнесменів до участі в концесійних проєктах – міністр

Американські бізнесмени виявляють зацікавленість в участі в інвестиційних проєктах в Україні - в уряді сподіваються, що компаній буде дедалі більше.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час онлайн-конференції "Україна у Вашингтоні" 13 травня, передає Урядовий портал.

"Сторони обговорили перспективи співпраці у розвитку інфраструктури України.

Міністр також нагадав, що 2019 року в Україні було ухвалено закон про концесію", - йдеться у повідомленні.

"Ми вирішили, що все, чим може управляти приватний сектор у галузі інфраструктури, має бути передано в управління приватним підприємствам, оскільки вони роблять це більш ефективно, ніж держава", - сказав міністр.

За його словами, минулого року в Україні було реалізовано два концесійні проєкти в портах Ольвія та Херсон. Наразі триває робота над запуском концесійного проєкту з управління морським торговельним портом "Чорноморськ".

Розглядаються також концесійні проєкти щодо пасажирського комплексу в порту Одеси, причалів Бердянського морського порту та порту в Ізмаїлі.

Крім портів, за словами Криклія, концесійні проєкти пропонуються для розвитку залізничного транспорту. Зокрема, йдеться про вокзали у Києві, Дніпрі, Хмельницькому, Вінниці, Миколаєві, Львові, Одесі і Чопі, які можуть стати торговельно-розважальними центрами з розвинутою системою транспортного сполучення.

"Спільно з ЄБРР Мінінфраструктури завершує роботу над концесійним проектом реконструкції та будівництва шести ділянок шосейних доріг завдовжки 1400 км за рахунок як бюджетних коштів, так і приватних інвестицій", - додав Криклій.

В уряді додали, що Україна також працює з міжнародними партнерами над прєектами передачі в концесію аеропортів у Чернівцях, Вінниці, Херсоні й Рівному.

Нагадуємо:

20 серпня 2020 року було оголошено старт концесійного проєкту в порту Чорноморська.

Можливістю взяти у концесію ДП "Морський торговельний порт Чорноморськ" цікавляться потенційні інвестори з Азербайджану, Грузії, Туреччини, Болгарії і Норвегії.

Завершилися роботи над попереднім техніко-економічним обґрунтуванням (пре-ТЕО) щодо проєкту концесії двох терміналів та поромного комплексу у порту "Чорноморськ", Мінінфраструктури готується до укладання договору для підготовки ТЕО.

Економічна правда