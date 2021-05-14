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Зеленський каже, що Медведчука "деолігархізували" – і далі буде

П'ятниця, 14 травня 2021, 13:30
 

Президент Володимир Зеленський вважає, що з позбавлення важелів впливу Віктора Медведчука, який є кумом російського президента Володимира Путіна та народним депутатом від "Опозиційної платформи – За життя", почалася деолігархізація України.

Джерело: колонка президента у "Фокусі"

Пряма мова: "Вперше за багато років в Україні не збільшилася, а зменшилася кількість олігархів. Мінус Медведчук. Він був позбавлений можливості використовувати медіаактиви і державне майно на шкоду країні. Будуть ще мінуси, поки всі олігархи не стануть просто великими бізнесменами".

Деталі: Зеленський зазначив, що Україні потрібна справжня демократія, "яка працює в інтересах всіх громадян, а не купки обраних".

За його словами, найбагатші українці зараз – це ті "хто зумів скористатися повністю можливостями, які були у нас з 1990-х років", і хто моделював "правила гри" для себе. 

"Держава, де є подібна нерівність, точно не зможе бути комфортною і конкурентною", – переконаний Зеленський.

"Абсолютна більшість українців не вважала таку ситуацію справедливою. Саме це і відбилося на підсумках виборів 2019 року. Те, з яким красномовним результатом програв тоді один з олігархів, наочно демонструє, на що насправді розраховує суспільство", – пише він.

Тепер, заявляє Зеленський, "за допомогою законних інструментів Медведчук був позбавлений можливості використовувати медіаактиви і державне майно для того, щоб відверто бити по країні і завдавати руйнівної шкоди державній безпеці".

"На цьому прикладі можна побачити, що таке статус олігарха. Якщо у таких осіб забрати сконцентрований медіаресурс, коли в них немає вже непрозорого доступу до стратегічних активів і коли немає "даху" в Києві, більше нічого вони забрати у держави не можуть. І послаблювати державу не можуть у протистоянні за наш суверенітет", – заявив президент.

"Ось у чому сенс нашої політики деолігархізації. Україна стане справді конкурентною у світі, якщо якісь "особливі" громадяни нашої – і не тільки нашої – країни не зможуть бути "рівніші" інших і не зможуть присвоювати будь-що, шантажуючи державу", – додав він.

Зеленський наголосив: "Найближчим часом суспільству буде представлений фундаментальний законопроект про деолігархізацію, який зафіксує системний погляд на цю проблему".

Він також вважає, що саме олігархічні структури зіштовхують людей у різних поглядах, через що Україна втрачає шанси на процвітання та визнання.

Цьому передувало: В лютому Віктор Медведчук опинився під санкціями Ради безпеки та оборони України, він не може розпоряджатися своїм майном і рахунками. Також санкції заблокували три канали зі сфери його впливу: 112 Україна, NewsOne і ZiK, що офіційно належать іншому нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку. 

У травні Медведчуку оголосили підозру у держзраді й змові з росіянами для видобутку нафти й газу в Чорному морі , суд посадив його під домашній арешт.

Передісторія:

15 квітня президент Володимир Зеленський запропонував РНБО та Офісу президента разом із Антимонопольним комітетом розробити законопроєкт про статус олігарха.

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомляв, що в законопроєкті буде 7 критеріїв, за якими визначатимуть, хто є олігархом.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що закон про олігархів враховуватиме досвід США.

Апарат Ради національної безпеки та оборони вважає, що до олігархів можна зарахувати 13 осіб.

Українська правда

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Зеленський Медведчук олігархія

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