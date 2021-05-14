Атакований хакерами трубопровід у США відновив роботу

Трубопровід США Colonial Pipeline повернувся до роботи після шестиденного відключення, викликаного кібератакою.

Джерело: CNN

Деталі: Як зазначається, трубопроводом буде транспортуватися стільки бензину, дизельного палива і авіагасу, "наскільки це безпечно, і так буде тривати до тих пір, поки ринки не повернуться в норму".

Попри перезапуск, значний відсоток заправних станцій в Вірджинії, Джорджії, Північній Кароліні і Південній Кароліні залишаються без палива.

Передісторія:

Компанія Colonial Pipeline зазнала кібератаки 7 травня. Мережа щодня транспортує близько 2,5 мільйона барелів палива та інших нафтопродуктів з американських нафтопереробних підприємств біля узбережжя Мексиканської затоки до густонаселених штатів США на сході та півдні країни.

Тоді компанія повідомила, що перекрила трубопровід на дистанції майже 9 тисяч кілометрів, щоб стримати кібератаку. Через напад уряд США оголосив надзвичайний стан. 13 квітня компанія почала відновлювати роботу трубопроводу.

З’ясувалося, що злочинне угрупування DarkSide, яке, як вважається, стоїть за кібератакою, - з Росії.

DarkSide проникло в мережу Colonial і отримало майже 100 ГБ даних. Захопивши дані, хакери заблокували дані на деяких комп'ютерах і серверах, зажадавши викупу. У разі невиплати хакери пригрозили витоком даних.

Colonial Pipeline, за даними ЗМІ, сплатила хакерам 5 млн доларів викупу за розблокування файлів.

Українська правда