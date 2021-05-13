Обшуки у столиці тривають: на цей раз завітали до "Київпастрансу" і метрополітену

Прокуратура разом із фіскалами прийшли з обшуками до комунальних підприємств "Київпастранс", "Київський метрополітен" та до комерційних структур.

Джерело: Державна фіскальна служба, Київська міська прокуратура

Деталі: Зазначається, що обшуки у "Київпастрансі" та у підрядного підприємства проводяться у справі ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та привласненні бюджетних коштів.

За версією слідства, посадовці комунального підприємства разом із підрядником у 2020 році привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах, які були виділені на реконструкцію трамвайної лінії у Деснянському районі столиці. А підрядник начебто ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах.

Саме тому правоохоронці шукають документи, які можуть свідчити про правопорушення.

Водночас у "Київському метрополітені" обшуки тривають у справі ухилення від сплати податків на 9 мільйонів гривень під час будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену.

Слідство вважає, що підрядник, "Київметробуд", замовляв роботи по ремонту устаткування у товариства, яке отримані від комунального підприємства кошти перераховувало на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

У прокуратурі вказують, що "Київметробуд" ще й здавало в оренду афілійованому підприємству власні виробничі потужності, на яких фактично самим комунальним підприємством виготовлялись залізобетонні конструкції, а бюджетні кошти перераховувались на афілійоване підприємство.

Що передувало: Цього ж дня КП "Київський метрополітен" і КП "Київпастранс" попросили столичну владу підтримати підприємства у час пандемії – виділити кошти з бюджету, або переглянути тарифи на проїзд. Обґрунтована ціна поїздки у метро становить 21 гривню.

Передісторія:

Із 11 травня у структурах, які підпорядковується КМДА, прокуратура та фіскали проводять обшуки. Так, 11 травня правоохоронці прийшли до "Київзеленбуду". Наступного дня стало відомо, що Київська міська прокуратура та фіскали проводять обшуки у приміщеннях КМДА та приватного підприємства, чиї дії завдали майже 20 млн гривень збитків.

12 травня Київська міська прокуратура разом із поліцією провели обшуки у департаменті соцполітики КМДА через розкрадання 13,5 млн гривень на закупівлі медичних виробів.

Крім цього обшуки проводили в офісах КП Спецжитлофонд та підрядних фірмах.

Також у рамках розслідування фінансових махінацій на 12 млн грн на освітленні у столиці – тривали обшуки в офісах підрядних підприємств. Того ж дня обшуки провели і в "Київавтодорі". За результатами проведених 12 травня обшуків повідомили про підозру трьом чинним та чотирьом колишнім високопосадовцям департаменту соціальної політики КМДА.

Мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах міста тиском на столичну владу і особисто на нього, а також придушенням місцевого самоврядування.

Українська правда