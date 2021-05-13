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Податкова назвала кількість мільйонерів, що декларують свої статки

Четвер, 13 травня 2021, 13:35
 

В Україні за попередніми результатами кампанії декларування налічується 8 451 особа зі статками понад 1 млн грн, у порівнянні з минулим роком їхня кількість зросла на 6%.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

Крім того, одна людина задекларувала статки понад 1 млрд грн – мешканець м. Києва. 

Традиційно найбільша кількість мільйонерів обліковується у столиці України (3375 особи), Дніпропетровській (684 особи), Харківській (595 осіб) та Київській (540 осіб) областях. 

Загалом мільйонерами задекларовано дохід у сумі 70,4 млрд грн, податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) вони сплатять у сумі 1,6 млрд грн, військового збору – 0,2 млрд гривень. 

Найбільше сплатить мешканець Києва з доходів, отриманих за межами України – майже 80 млн грн, зокрема ПДФО – 66,5 млн грн. 

Понад 20 млн грн за результатами 2020 року сплатять до бюджету 12 осіб на загальну суму 418 млн грн – це 15% від загальної суми податкових зобов’язань (з урахуванням найбільшої суми). 

За територіальністю половина таких громадян обліковуються у Києві, по дві особи – в Одеській та Київській областях, по одній особі – в Харківській та Львівській областях. 

Усього за 2020 рік свої доходи задекларували майже 472 тисяч громадян, що на рівні минулого року. Найбільше декларували у Запорізькій (51 тисяча декларацій), Дніпропетровській (40 тисяч) та Херсонської (37 тисяч) областей. 

Усього особи, що подали декларації, сплатять до бюджету 2,5 млрд грн ПДФО та 360,1 млн грн – військового збору, що залишається на минулорічному рівні надходжень.

Також у ДПС зауважили, що до 31 грудня 2021 року декларації за результатами 2020 року можуть подавати фізособи, які бажають скористатися правом на податкову знижку.

Економічна правда

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