Іспанія очікує у цьому році прийняти 45 мільйонів туристів

Іспанія очікує у цьому році прийняти 45 млн туристів з-за кордону, що трохи більше половини від звичайної кількості туристів-іноземців у часи до пандемії коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це сказала міністр туризму Іспанії Реєс Марото.

"Іспанія дуже скоро буде готовою знову відкритися для світу. Планувати подорож можна вже зараз", - заявила вона.

Іспанія є однією з найпопулярніших у світі туристичних країн, тому зазнала величезних фінансових втрат внаслідок епідемії коронавірусу і зумовлених нею обмежень. У 2020 році кількість іноземних гостей виявилася на 80% меншою, ніж у 2019 році.

Зараз, з огляду на просування кампанії вакцинації, країна сподівається частково врятувати новий сезон.

Міністерка розповіла, що Іспанія готується запровадити "карту-світлофор", яка визначатиме можливість туристичних поїздок.

За її словами, ковідні "паспорти вакцинації", які запровадить ЄС у червні, вимагатимуть лише для мандрівників з країн високого епідемічного ризику (у даному випадку, вочевидь, йдеться тільки про громадян країн ЄС).

Також, за її словами, з 20 травня має бути скасована вимога негативного тесту для мандрівників з Британії.

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Європейська правда