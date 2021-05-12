Finance Digital Day — як просувати банківські продукти в інтернеті

Фінанси - тема делікатна, оскільки безпосередньо впливає на добробут і безпеку людей.

З цим і пов'язано безліч тонкощів просування, обмежень і нововведень на їх рекламу в пошукових системах і соціальних мережах.

Разом зі складнощами з'являються і завдання, які не завжди легко вирішити самотужки: Які подробиці необхідно включати в контекстні оголошення?

Як просуватися, щоб не потрапити під заборону? Де знайти свою аудиторію і як відрізнитись від конкурентів?

13 травня 2021 року відбудеться онлайн-конференція Finance Digital Day. Яка збере топових digital-фахівців фінансових компаній, щоб по поличках розібрати всі хвилюючі слухачів питання.

Учасники зможуть дізнатися подробиці та лайфхаки просування таких відомих брендів, як: Райффайзен Банк Аваль, Forward Bank, Ощадбанк, ПУМБ, Moneyveo, CCloan, Mycredit.

Наші спікери вже готують доповіді і презентації, де чесно розкажуть про особливості, секрети, вдалих і невдалих кейсах просування в різних онлайн-каналах.

Що вас чекає на конференції?

- 12 півгодинних доповідей з реальними кейсами і особистим досвідом представників топових компаній фінансової індустрії;

- 7 годин надихаючих прикладів і свіжих ідей;

- можливість задати питання спікеру в чаті;

- нетворкінг в закритому Telegram-чаті конференції;

- бонуси, акції від організатор і партнерів.

Конференція обов'язкова до відвідування всім, хто пов'язаний з банківською і сферою фінансових послуг - маркетологам, вебмайстрам, які хочуть монетизувати трафік на банківських та МФО офферах, і digital-фахівцям.

Всіх учасників чекають ретельно підібрані приклади з досвіду наших спікерів та їх власні ефективні шляхи вирішення складнощів, які вже завтра можна застосувати у власному проекті.

Участь в онлайн-конференції безкоштовна, вам лише потрібно зареєструватися, а щоб не упустити найважливіше і мати можливість вивчити все до дрібниць- купуйте доступ до записів і презентацій.

Finance Digital Day - це можливість послухати колег зі своєї ніші, впізнати себе в їх ситуаціях, і повчитися на чужих злетах й падіннях. Поспішайте зареєструватися на конференцію вже зараз.

Організатори: WebPromoExperts, Webpromo.