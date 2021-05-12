Таксі безкоштовно возитимуть громадян США на вакцинацію проти коронавірусу

У Сполучених Штатах сервіси таксі Uber і Lyft в рамках партнерства з Білим домом зроблять безкоштовними поїздки на вакцинацію від коронавірусу.

Джерело: The Wall Street Journal

Деталі: Безкоштовні поїздки до місць вакцинації та назад триватимуть до 4 липня (Дня незалежності США).

Акції на безкоштовні поїздки впроваджують як частину зусиль, аби щепити вакцинами від коронавірусу 70% дорослого населення до Дня незалежності США.

Передісторія:

Президент США Джо Байден заявив про наміри вакцинувати від коронавірусу 70% дорослих американців до 4 червня.

У середині березня президент США Джо Байден оголосив, що до 1 травня усі дорослі жителі США матимуть право отримати вакцину проти COVID-19.

Також Байден збирається збільшити кількість вакцинованих осіб до 200 млн за перші 100 днів його перебування на посаді.

Українська правда