Всі розділи
Укр / Рус

Таксі безкоштовно возитимуть громадян США на вакцинацію проти коронавірусу

Середа, 12 травня 2021, 09:00
 

У Сполучених Штатах сервіси таксі Uber і Lyft в рамках партнерства з Білим домом зроблять безкоштовними поїздки на вакцинацію від коронавірусу.

Джерело: The Wall Street Journal

Деталі: Безкоштовні поїздки до місць вакцинації та назад триватимуть до 4 липня (Дня незалежності США).

Акції на безкоштовні поїздки впроваджують як частину зусиль, аби щепити вакцинами від коронавірусу 70% дорослого населення до Дня незалежності США.

Передісторія:

  • Президент США Джо Байден заявив про наміри вакцинувати від коронавірусу 70% дорослих американців до 4 червня.
  • У середині березня президент США Джо Байден оголосив, що до 1 травня усі дорослі жителі США матимуть право отримати вакцину проти COVID-19.
  • Також Байден збирається збільшити кількість вакцинованих осіб до 200 млн за перші 100 днів його перебування на посаді.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

вакцина коронавірус США

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Світовий банк надасть Україні 90 мільйонів доларів на вакцинацію 11 травня 2021, 20:51
В уряді працюють над "паспортом вакцинації", що дозволить в'їзд до ЄС 6 травня 2021, 11:45
Єврокомісія пропонує дозволити в'їзд в ЄС вакцинованим туристам 3 травня 2021, 14:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!