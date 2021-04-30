Економіка єврозони у першому кварталі скоротилася на 0,6%

ВВП єврозони у перші три місяці 2021 року скоротився на 0,6%, порівняно з результатами попередього кварталу, і на 1,8%, порівняно з першим кварталом 2020 року.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на DPA, про це повідомили у Євростаті за підсумками попередньої оцінки.

Загалом для 27 країн-членів ЄС спадання виявилося дещо меншим - 0,4%, та 1,7% порівняно з минулорічними даними за цей період.

Найбільше скорочення ВВП зареєструвала Португалія - на 3,3%, на другому місці - Латвія, з падінням на 2,6%. У Німеччині ВВП скоротився на 1,7%.

Водночас, у деяких країнах, навпаки, спостерігалося зростання - як у Литві, де ВВП виріс на 1,8%, порівняно з результатами попереднього кварталу, і на 1% порівняно з результатом минулого року, та Швеції, результат якої у першому кварталі 2021 року зріс на 1,1%.

Перед цим у другому кварталі 2020 року спостерігалося рекордне падіння економіки єврозони на понад 11% - через численні локдауни, а у третьому кварталі, навпаки - рекордне зростання на понад 12%.

Європейська правда