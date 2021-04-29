Компанія ексголови Нацкомісії з цінних паперів Хромаєва видобуватиме газ на Луганщині

Компанія "НПК-КОНТАКТ", кінцевим бенефіціаром якої є екс-глава НКЦПФР Тимур Хромаєв, отримає спецдозвіл на видобування газу (метану) та інших корисних корисних копалин на Луганщині.

Про це йдеться в наказі голови Держгеонадр №324 від 26 квітня 2021 року.

"Наказую надати спеціальні дозволи на користування надрами відповідно до пункту 8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами згідно з додатками до цього наказу", - йдеться, зокрема, у наказі голови Держгеонадру Романа Опімаха.

Відповідно до додатку до наказу, ТОВ "НПК-КОНТАКТ" надається дозвіл на видобування газу (метану), вугільних родовищ, газу природного, конденсату, супутніх корисних компонентів на Лисичансько-Тошківському родовищі (Луганська область).

Відповідно до документа, дозвіл надається на 20 років.

Спецдозвіл нададуть згідно з пункту 8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами.

Як зазначає профільне видання nadra.info, це означає, що "НПК-КОНТАКТ" "на підставі раніше виданого спецдозволу за власні кошти здійснило геологічне вивчення ділянки надр та підрахунок запасів корисних копалин, який затверджено в установленому порядку, та подало документи на отримання спецдозволу на видобування корисних копалин".

За даними порталу YouControl, ТОВ "НПК-КОНТАКТ" зареєстроване у листопаді 1991 року у Лисичанську Луганської обл, розмір статутного капіталу - 30,5 млн грн.

Основний вид діяльності компанії - розвідувальне буріння.

Засновниками компанії вказані ТОВ "ГАСЕ Енерджи" і ТОВ "АРТА управління активами".

Екс-голова Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Тимур Хромаєв вказаний кінцевим бенефіціаром - він контролює 66,69% статутного капіталу.

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Один проти всіх: чи втримається Хромаєв у кріслі голови Комісії з цінних паперів

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський призначив на посади чотирьох нових членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку очолив радник керівника Офісу президента Руслан Магомедов.

Голова Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку Тимур Хромаєв, якого призначили на цю посаду 30 січня 2015 року терміном на 6 років, продовжував виконувати свої обов'язки до призначення нового голови.

Економічна правда