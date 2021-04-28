Іспанія готується відкритись для іноземних туристів у червні

Іспанія заявила, що сподівається відкритися для туристів з інших країн з червня.

Про це в середу сказав міністр туризму Фернандо Вальдес, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

За його словами, пілотний проєкт допуску туристів відбудеться в травні з тим, щоб Іспанія була готова прийняти мандрівників у червні.

Вальдес, виступаючи на туристичній конференції в Мексиці, сказав, що його країна "в червні буде готова повідомити всім мандрівникам з усього світу, що ви можете нас відвідати".

Однак він наголосив, що будь-яка схема допуску туристів з неєвропейських країн залежатиме від "цифрового зеленого сертифіката" ЄС. Вальдес зазначив, що "це не чарівна паличка".

ЄС працює над запуском "цифрового зеленого сертифіката" до літніх канікул. Він повинен поширюватися на всіх, хто був вакцинований проти коронавірусу, має негативний тест або недавно перехворів.

Ключем до цифрового сертифіката ЄС є QR-код, що містить особисті дані, і Єврокомісія заявляє, що він буде безпечним і надійним. Вона працює з Всесвітньою організацією охорони здоров'я, щоб гарантувати визнання сертифіката за межами Європи.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн цього тижня заявила, що Європейський Союз протягом літа відкриється для в’їзду для туристів, щеплених вакцинами від коронавірусу, затвердженими Європейським агентством з лікарських засобів (EMA).

Фон дер Ляєн не стала називати конкретних дат, коли саме можуть відновитися туристичні подорожі, або подробиці того, як це відбуватиметься. Але її коментарі - це твердження найвищого рівня про те, що чинні обмеження на поїздки повинні бути змінені на підставі сертифікатів про щеплення.

Європейська правда