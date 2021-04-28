Міненерго оновив прогнозний енергобаланс країни – на що очікують цьогоріч

Міністерство енергетики оновило прогнозний баланс електроенергії на 2021 рік – очікують виробництва на 4,9% понад результатів 2020 року.

Про це повідомила пресслужба відомства, документ на сайті Міненерго.

Попередній варіант документу затвердили у листопаді минулоріч – тоді очікували зростання виробництва електроенергії на 1,5%. Наразі у 2021 році планують виробити 156,1 млрд кВт-год, або на 4,9% понад фактичного обсягу 2020 року.

Також відомство очікує вищого споживання електроенергії на рівні 150,7 млрд кВт-год, або +4,4% проти споживання 2020 року. За попереднім прогнозом показник перевищував факт минулого року на 0,5%.

Збільшувати виробництво планують завдяки ресурсу атомних та гідроелектростанцій. Так, генерація АЕС прогнозовано зросте до 81,4 млрд кВт-год, або на 6,7%. На ГЕС – до 7,4 млрд кВт-год, або на 23% понад факт 2020 року.

"Збільшення прогнозних обсягів виробництва на АЕС передбачено за рахунок очікуваного зростання попиту на електричну енергію та проведеної оптимізації графіків ремонтів основного обладнання енергогенеруючих компаній", – додали у Міненерго.

У відомстві кажуть, що оптимізація дозволить збільшити потужність "Енергоатома" в енергодефіцитний період та максимально залучити енергоблоки АЕС до роботи під час проходження осінньо-зимового періоду 2021/2022 року.

Відносно показників 2020 року не змінився прогноз для ТЕС та ТЕЦ – 52,4 млрд кВт-год. Водночас, попередній прогноз Міненерго передбачав виробництво 54 млрд кВт-год тепловою генерацією у 2021 році.

Зростання очікують також від "зеленої" енергетики. Виробництво електроенергії з відновлюваних джерел прогнозується на рівні 12 млрд кВт-год, що на 8% більше фактичного рівня 2020 року. За попереднім прогнозом передбачалося 13,4 млрд кВт-год.

З травня не планується імпорту електроенергії з Росії та Білорусі. У лютому-березні Україна імпортувала з першої 101 млн кВт-год через нестачу в енергосистемі, з Білорусі імпорт становив 507 млн кВт-год за січень-квітень. Експорт у дані країни не планується.

З країн Східної Європи планується імпортувати 1 млрд кВт-год електроенергії, експортувати – 4,6 млрд кВт-год.

Економічна правда