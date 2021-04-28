Енергоатом прибутковий другий квартал поспіль

Енергоатом оприлюднив фінансовий звіт за І квартал 2021 року. За результатами діяльності у звітний період Компанія сплатить до Державного бюджету 1,39 млрд грн дивідендів та податку на прибуток.

За підсумками І кварталу поточного року ДП "НАЕК "Енергоатом" отримано понад 1 млрд грн чистого прибутку. Для порівняння: у І кварталі 2020 року держпідприємство мало 1,6 млрд грн чистого збитку.

Валовий прибуток Компанії від реалізації електро- та теплоенергії, надання послуг з теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення становив майже 2 млрд грн.

Фінрезультат Компанії – з урахуванням інших операційних, фінансових та інших доходів і витрат до оподаткування – прибутковий і дорівнює 1,24 млрд грн, тоді як І квартал минулого року був збитковим (мінус 1,9 млрд грн).

Протягом І кварталу нинішнього року вдалося на 1,8 млрд грн скоротити дебіторську заборгованість за відпущену продукцію, яка на 31.03.2021 року становила 22,4 млрд грн. Також скоротилися і довгострокові зобов’язання Енергоатома – на 1,5 млрд грн.

Сума податків та зборів, що в І кварталі 2021-го Компанія вже сплатила до Держбюджету, – понад 3,7 млрд грн.

У ІІ кварталі 2021 року за умови стабільного курсу національної валюти очікується подальше зростання валового та чистого прибутку НАЕК "Енергоатом".