100 мільйонів доларів кредиту від МБРР: малий і середній бізнес отримають додаткове фінансування
Українська делегація провела переговори з МБРР щодо укладення гарантійної угоди - малі та середні підприємства-експортери отримають додаткове фінансування для подолання наслідків коронакризи.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.
Зазначається, що переговори завершились 26 квітня.
"Скористатися такими фінансовими можливостями зможуть малі і середні підприємства-експортери, а також підприємства що залучено до внутрішнього постачання та які реалізують експортно-орієнтованим підприємствам щонайменше 50% своєї продукції та зазнали певних матеріальних збитків під час кризи, спричиненої COVID-19", - йдеться у повідомленні.
"Представники Міністерства фінансів зазначили, що така фінансова підтримка МСП є одним із пріоритетних напрямів співпраці із міжнародними фінансовими організаціями, який дозволить надати експортноорієнтованим МСП необхідну сьогодні фінансову допомогу, забезпечить інвестиції у їх розвиток та дасть змогу зберегти робочі місця, а також створити передумови для активізації інвестиційної діяльності", - додали у відомстві.
Нагадаємо:
У рамках нової кредитної програми МБРР малий і середній бізнес зможе отримати пільгове кредитування на загальну суму 100 млн дол - 19 квітня Кабмін прийняв постанову про реалізацію цього інвестпроєкту.
Економічна правда
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