Всі розділи
Укр / Рус

100 мільйонів доларів кредиту від МБРР: малий і середній бізнес отримають додаткове фінансування

Середа, 28 квітня 2021, 12:40
 

Українська делегація провела переговори з МБРР щодо укладення гарантійної угоди - малі та середні підприємства-експортери отримають додаткове фінансування для подолання наслідків коронакризи.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Зазначається, що переговори завершились 26 квітня.

"Скористатися такими фінансовими можливостями зможуть малі і середні підприємства-експортери, а також підприємства що залучено до внутрішнього постачання та які реалізують експортно-орієнтованим підприємствам щонайменше 50% своєї продукції та зазнали певних матеріальних збитків під час кризи, спричиненої COVID-19", - йдеться у повідомленні.

"Представники Міністерства фінансів зазначили, що така фінансова підтримка МСП є одним із пріоритетних напрямів співпраці із міжнародними фінансовими організаціями, який дозволить надати експортноорієнтованим МСП необхідну сьогодні фінансову допомогу, забезпечить інвестиції у їх розвиток та дасть змогу зберегти робочі місця, а також створити передумови для активізації інвестиційної діяльності", - додали у відомстві.

Нагадаємо:

У рамках нової кредитної програми МБРР малий і середній бізнес зможе отримати пільгове кредитування на загальну суму 100 млн дол - 19 квітня Кабмін прийняв постанову про реалізацію цього інвестпроєкту.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Мінфін кредит бізнес

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Держборг України протягом березня скоротився на 40 мільярдів 30 квітня 2021, 12:14
Нардепи пропонують звільнити міністра фінансів Марченка 30 квітня 2021, 11:05
Україна залучить 90 мільйонів доларів кредиту від МБРР на закупівлю вакцин 28 квітня 2021, 12:20
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!