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В уряді буде кадрова перестановка – Стефанчук

Середа, 28 квітня 2021, 09:16
 

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, що є плани замінити в уряді одного міністра.

Джерело: Стефанчук в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Я знаю, що принаймні на одну позачергову сесію виносять одного міністра – це буде кандидатура на міністра енергетики (Германа Галущенка – УП). Але обговорюється питання щодо заміни одного міністра".

Деталі: На запитання, про кого йдеться, Стефанчук відповів, що не може сказати.

Знати більше: Руслан Стефанчук: За ці два роки президент почав менше посміхатися

Нагадаємо: На засіданні в середу комітет ВР розглядатимепризначення міністром енергетики віцепрезидента "Енергоатома" Германа Галущенка.

Українська правда

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