Карантин можуть продовжити після 30 червня

Карантинні обмеження для протидії поширенню COVID-19 та режим надзвичайної ситуації в Україні можуть продовжити і після 30 червня.

Джерело: міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в ефірі каналу "Україна 24", "Укрінформ"

Пряма мова: "Я не думаю, що це тільки на два місяці, думаю, що коли ми заходили в цю надзвичайну ситуацію, ми розуміли, що це на довший період. В залежності від конкретних подій протягом короткого часу, ми зараз вже в третій хвилі, відповідно продовжуються карантинні обмеження".

Деталі: Немчінов наголосив, що все залежить від самих українців, і закликав громадян дотримуватися карантинних норм.

Він також анонсував вихід із червоної карантинної зони приблизно 6 регіонів, у тому числі Києва та Київщини.

Передісторія:

21 квітня уряд продовжив до 30 червня режим надзвичайної ситуації через ситуацію з коронавірусом.

Нині у "червоній" зоні перебувають Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернігівська та Чернівецька області. У жовтій зоні - Закарпатська, Івано-Франківська та Херсонська області, решта областей віднесені до помаранчевої зони.

На даний час діє адаптивний карантин, тож у різних регіонах різні обмеження залежно від епідемічної ситуації. У Києві – практично локдаун із обмеженим доступом до транспорту, він триватиме щонайменше до 30 квітня.

Українська правда