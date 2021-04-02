Столичні перевізники з понеділка зменшать кількість маршруток

З 5 квітня на столичні дороги вийдуть не всі маршрутки через запровадження нових правил перевезення.

Джерело: голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко у коментарі "Укрінформу"

Пряма мова: "З понеділка автобуси вийдуть на лінію, але думаю, що не у повному обсязі, тому що ми зіштовхнулися зараз із проблемою, пов'язаною із перепустками для наших водіїв. Оперативно замовили спецперепустки для своїх працівників, але, на жаль, поки що не отримали інформації, будуть вони у нас чи ні. Треба, щоб наші механіки, наші працівники змогли дістатися на роботу".

Деталі: За словами Мойсеєнка, багато водіїв відмовляються виходити на маршрути з наступного тижня. Зокрема, через те, що кияни будуть намагатись потрапити у салони без спеціальних перепусток, а значить конфліктів не уникнути. Водночас, якщо перевозити громадян з порушеннями, то будуть штрафи.

"Ми намагатимемося випустити максимально велику кількість рухомого складу на маршрути, але треба враховувати такі ось причини", – сказав він.

Мойсеєнко нагадав, що із 3 квітня на 15 маршрутах буде піднято вартість проїзду із 8 до 10 гривень.

Нагадаємо:

Київська міська рада оприлюднила порядок отримання спеціальних перепусток на проїзд у громадському транспорті столиці під час локдауну, який стартує 5 квітня.

У Київраді звернули увагу, що кількість спецперепусток обмежена. Заяви від окремих осіб не приймаються.

Українська правда