Майже 2 мільйони українців отримують менше 2 тисяч пенсії – міністр

Пенсію менше 2 тисяч гривень в Україні отримують 1,8 млн осіб.

Джерело: міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі Громадського радіо

Пряма мова: "1,8 мільйона, але коли ми прийшли у 2020 році, то було 4,2 мільйона людей, які отримували пенсії до 2 тисяч гривень. Тому ми більше, ніж половину, перевели за цю ганебну межу. І надалі це робимо".

Деталі: Лазебна нагадала, що законодавство визначає, що мінімальна пенсія дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних – 1769 гривень. Але таку суму отримують лише ті, хто не має стажу роботи. Водночас, міністр стверджує, що мінімалку індексують два рази на рік, проте не набагато.

"Але там, де є повний страховий стаж у людини, ми не платимо 1769 грн, цього року ми платимо 2200 грн, для 65-річних – це 2400 грн. Тобто кожна вікова група має свою мінімальну пенсійну виплату. Люди, яким за 80, – це 2600 грн. Тобто ми градуємо людей за віком, за можливостями, для того щоб не платити 1769, а платити більше", – заявила Лазебна.