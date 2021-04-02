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Експеримент: В уряді хочуть видавати 10 найпопулярніших ліцензій через "Дію"

П'ятниця, 2 квітня 2021, 14:45
 

В уряді планують запустити в експериментальному режимі ліцензування в електронній формі через "Дію" - експеримент має тривати з 1 травня 2021 до 31 грудня 2023 року.

Про це йдеться у проєкті постанови "Про реалізацію експериментального проекту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи дозвільних документів", який опублікували на сайті Мінекономіки 1 квітня.

У пояснювальній записці зазначається, що процедури надання адміністративних та інших послуг у сфері ліцензування потребують переведення в електронну форму для "побудови більш прозорих взаємовідносин між підприємцями і державою".

Відповідно до документа, для участі в експериментальному проєкті відібрали 10 найбільш поширених ліцензій.

  1. посередництво у працевлаштуванні за кордоном;
  2. роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин);
  3. роздрібна торгівля тютюновими виробами;
  4. роздрібна торгівля пальним;
  5. зберігання пального;
  6. туроператорська діяльність;
  7. господарська діяльність з ветеринарної практики;
  8. господарська діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
  9. господарська діяльність у сфері дошкільної освіти;
  10. господарська діяльність з медичної практики.

При цьому, отримання зазначених вище ліцензій в електронній формі передбачається як альтернатива до подачі документів в паперовому вигляді.

В уряді додають, що прийняття такого проєкту постанови забезпечить:

  • спрощення ведення господарської діяльності для близько 200 тис суб’єктів господарювання щорічно;
  • скорочення строків надання адміністративних послуг;
  • підвищення якості надання адміністративних та інших послуг у сфері ліцензування;
  • зниження корупційних ризиків при наданні адміністративних та інших послуг у сфері ліцензування;
  • забезпечення публічності надання адміністративних та інших послуг у сфері ліцензування;
  • реалізацію положень частини 7 статті 9 ЗУ "Про адміністративні послуги", згідно яких суб’єкт надання адміністративної послуги не може вимагати від суб’єкта звернення документи або інформацію, що перебувають у володінні суб’єкта надання адміністративних послуг або у володінні державних органів, органів влади АР Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління.

"Проєкт постанови передбачається реалізувати в межах коштів, передбачених у державному бюджеті у відповідному році на фінансування органів влади та заходів з цифровізації державних послуг, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством", - йдеться у пояснювальній записці.

Економічна правда

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