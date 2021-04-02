Експеримент: В уряді хочуть видавати 10 найпопулярніших ліцензій через "Дію"
В уряді планують запустити в експериментальному режимі ліцензування в електронній формі через "Дію" - експеримент має тривати з 1 травня 2021 до 31 грудня 2023 року.
Про це йдеться у проєкті постанови "Про реалізацію експериментального проекту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи дозвільних документів", який опублікували на сайті Мінекономіки 1 квітня.
У пояснювальній записці зазначається, що процедури надання адміністративних та інших послуг у сфері ліцензування потребують переведення в електронну форму для "побудови більш прозорих взаємовідносин між підприємцями і державою".
Відповідно до документа, для участі в експериментальному проєкті відібрали 10 найбільш поширених ліцензій.
- посередництво у працевлаштуванні за кордоном;
- роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин);
- роздрібна торгівля тютюновими виробами;
- роздрібна торгівля пальним;
- зберігання пального;
- туроператорська діяльність;
- господарська діяльність з ветеринарної практики;
- господарська діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- господарська діяльність у сфері дошкільної освіти;
- господарська діяльність з медичної практики.
При цьому, отримання зазначених вище ліцензій в електронній формі передбачається як альтернатива до подачі документів в паперовому вигляді.
В уряді додають, що прийняття такого проєкту постанови забезпечить:
- спрощення ведення господарської діяльності для близько 200 тис суб’єктів господарювання щорічно;
- скорочення строків надання адміністративних послуг;
- підвищення якості надання адміністративних та інших послуг у сфері ліцензування;
- зниження корупційних ризиків при наданні адміністративних та інших послуг у сфері ліцензування;
- забезпечення публічності надання адміністративних та інших послуг у сфері ліцензування;
- реалізацію положень частини 7 статті 9 ЗУ "Про адміністративні послуги", згідно яких суб’єкт надання адміністративної послуги не може вимагати від суб’єкта звернення документи або інформацію, що перебувають у володінні суб’єкта надання адміністративних послуг або у володінні державних органів, органів влади АР Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління.
"Проєкт постанови передбачається реалізувати в межах коштів, передбачених у державному бюджеті у відповідному році на фінансування органів влади та заходів з цифровізації державних послуг, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством", - йдеться у пояснювальній записці.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua