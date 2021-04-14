"Укроборонпром" може збільшити виробництво через війська РФ біля кордону

Державний концерн "Укроборонпром" готовий вдвічі збільшити виготовлення продукції на тлі стягування російських військ до українського кордону.

Джерело: заява "Укроборонпрому" із посиланням на слова генерального директора концерну Юрія Гусєва

Пряма мова: "З огляду на стягування військ країни-агресора до державного кордону України, концерн розробив та надіслав підприємствам-учасникам план заходів, спрямованих на посилення нашої обороноздатності".

Деталі: У концерні кажуть, що всі підприємства, які входять до його складу, можуть за потреби збільшити обсяги виробництва, оскільки саме це є завданням "Укроборонпрому".

Там нагадали, що у минулому році підприємства концерну на 100% виконали державне оборонне замовлення, а кожен 5-й контракт – із випередженням графіка.

Чому це важливо: Останні тижні Росія стягує свої війська до українського кордону, називаючи це "плановими навчаннями". Водночас, у Білому домі кажуть, що із 2014 року – це найбільша військова присутність російської армії біля українського кордону. Через це Сполучені Штати відправили у Чорне море військові кораблі, Росія дзеркально відповіла.

Окрім того, СБУ почала антитерористичні навчання у прикордонних із РФ районах.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський вважає, що загостренням напруги на Сході України Росія проводить тест Заходу і намагається його залякати.

Міністр оборони України Андрій Таран заявив, що агресія Росії лише зростає, а ескалація військового конфлікту, можливо, – неминуча.

Очільник Міністерства зовнішніх справ Дмитро Кулеба називає нинішню ескалацію з боку Росії системною та наймасштабнішою за останні роки.