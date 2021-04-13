Бізнесові критичної інфраструктури не вистачило перепусток – пропонують видавати онлайн

У Європейській бізнес асоціації заявили, що на час локдауну у Києві перепусток не вистачило бізнесові критичної інфраструктури: аптекам, виробникам продовольства тощо – пропонують видавати їх онлайн.

Про це йдеться у пресрелізі асоціації.

За інформацією компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації, деякі представники критичної інфраструктури зазначають, що взагалі не отримали перепусток. Деякі отримали не у кількості, необхідній для забезпечення роботи підприємств.

Зокрема в асоціації зауважили, що принцип їхньої видачі, за яким одні підприємці отримують перепустки, а інші – ні, залишається незрозумілим. Водночас, компанії-члени повідомили, що надруковані КМДА перепустки вже закінчилися. Так, наприкінці минулого тижня їх видавати перестали взагалі.

У приклад ЄБА наводить Миколаївщину та Львівщину, де місцевій владі "вдалося вибудувати роботу належним чином".

"Тому, Європейська Бізнес Асоціація закликає Київську міську адміністрацію відреагувати на дану ситуацію. … Так, як варіант, аби зробити процедуру видачі спецперепусток для громадського транспорту ефективною та прозорою – запровадити її в діджитал форматі", – йдеться у заяві.

Нагадуємо:

В Офісі президента заявили, що влада Києва не виконала належним чином задачу щодо надання спецперепусток у транспорт працівникам підприємств критичної інфраструктури – низка людей, зокрема й лікарів, залишилися без допуску.

2 квітня мер столиці Віталій Кличко показав спецперепустки на транспорт та зазначив, їх планується видати близько 400 тисяч.

Маршрутки в місті також працюють у режимі спецперевезень. За дотриманням карантинних обмежень у громадському транспорті стежать працівники поліції і "Муніципальної охорони".

Станом на 5 квітня КМДА видала уже 437 тисяч перепусток.

Економічна правда