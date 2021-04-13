Цифровий банк NEOBANK для бізнесу запустився в бета-режимі

Цифровий банк NEOBANK для бізнесу сформував Customer Board — раду клієнтів — і оголосив про запуск бети. Учасники ради першими можуть відкрити бізнес-рахунок через мобільний додаток або вебверсію, протестувати продукт і дати зворотний зв'язок.

Customer Board сформована з діючих ФОП, які представляють різні сфери діяльності (IT, HoReCa, ритейл, будівництво, роздрібна торгівля, реклама та маркетинг, туристичні послуги, виробництво, консалтинг) з 14 регіонів України.

Аналітика заявок показала, що реєструється більше, ніж жінок. Тому було ухвалено рішення продовжити набір жінок-підприємниць до Customer Board.

"Ми сформували Customer Board, щоб отримати максимально широкий зворотний зв'язок. Але ми звернули увагу, що на цьому етапі в нас лише 15% жінок-підприємниць, тому ухвалюємо рішення продовжити набір жінок до нашої ради клієнтів до 19 квітня. Подати заявку на участь можна на сайті проєкту NEOBANK для бізнесу, — повідомила засновниця фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка.

Завдання ради клієнтів полягає в тому, щоб NEOBANK протестували представники реального бізнесу.

"Під час подання заявки до Customer Board, крім контактних даних, ми просили зазначити ІПН підприємця та дати посилання на сторінку у Facebook, оскільки учасників ради ми запросимо в закриту групу та нам важливо, щоб вони були активні в цій соцмережі. За ІПН ми перевіряли, чи зареєстрована людина як ФОП, які в неї коди КВЕД, адже наше завдання в тому, щоб NEOBANK спробували використовувати представники реального бізнесу. Це наша перша MVP-версія, і ми дуже сподіваємося на розуміння та терпіння наших перших клієнтів, якщо траплятимуться баги та непорозуміння. Завдяки зворотному зв'язку ми швидко все виправимо", — розповіла СЕО фінтех-компанії NЕО.РRО Маргарита Побілець.

Учасники Customer Board отримають можливість обслуговування рахунків без абонплати, робити перекази контрагентам та у бюджет без комісії, участі у золотій реферальній програмі.

Усі, хто увійшов до складу ради, вже мають доступ до програми NEOBANK для бізнесу, та можуть відкрити бізнес-рахунок. Користувачі, які подавали заявки, але не увійшли у раду, отримали запрошення відкрити рахунок після офіційного запуску за спеціальною пропозицією — без абонплати до кінця року.

Повністю тарифи та умови для клієнтів будуть озвучені пізніше.

Повноцінний запуск NEOBANK для бізнесу заплановано на літо 2021 року.

Довідково:

NEOBANK для бізнесу — український цифровий банк для компаній і підприємців з можливістю дистанційного відкриття бізнес-рахунків і легким керуванням фінансами онлайн. Розробляється спільно фінтех-екосистемою Concord Fintech Solutions і фінтех-компанією NЕО.РRО. Офіційний реліз додатка планується на літо 2021 року одночасно на мобільних платформах Android та iOS і в адаптивній вебверсії.

Працює на банківській ліцензії ConcordBank.

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