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Курорт "Буковель" відновив роботу після карантину

Понеділок, 12 квітня 2021, 09:55
 

Гірськолижний курорт "Буковель" відновив свою роботу у зв’язку з тим, що Прикарпаття вийшло з червоної зони карантину.

Джерело: "Буковель" у Facebook, співвласник туристичного комплексу Олександр Шевченко у Facebook

Пряма мова Шевченка: "Відновлюється можливість людям працювати і отримувати достойну заробітну плату. Якимось таємним чином ми перескочили з червоної зони відразу до жовтої. Українські Карпати зараз знову можуть вітати туристів".  

Деталі: Повідомляється, що катання триватиме до кінця квітня.

 Наразі працюють підйомники №1, 2 та 7. Але зазначається, що з кожним днем відкриватимуть все більше підйомників, трас та інших об’єктів.

Передісторія:

У січні 2021 року на Прикарпатті, попри загальне посилення карантину в Україні, працювали гірськолижні курорти. В Офісі президента згодом заявили, що це сприяло спалаху COVID в Івано-Франківській області.

2 березня повідомлялося, що в Івано-Франківській області переповнені лікарні, які приймають хворих на коронавірус, пацієнти лежать у коридорах

У вівторок 9 березня мер міста повідомив, що в Івано-Франківську ситуація з темпами поширення хвороби COVID-19 критична, захворюваність і смертність сягнули максимуму з початку пандемії, а місць у лікарнях уже немає

З 13 березня роботу "Буковелю" призупинили, у зв’язку з карантинними обмеженнями, які запровадили через високу захворюваність на COVID-19.

Українська правда

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Буковель карантин коронавірус

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