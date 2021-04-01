У київському офісі Apple змінився керівник

Українська юрособа компанії Apple - ТОВ "Еппл Україна" - змінила керівника: замість Романа Гуменюка ним став Пітер Рональд Денвуд.

Про це свідчать дані на порталі Опендатабот.

Як пише AIN.UA, на платформі Linkedіn зазначається, що Пітер Рональд Денвуд працює в Apple із 2013 року і зараз обіймає посаду директора з міжнародного корпоративного права. Він уже брав участь в налагодженні роботи зовнішніх активів компанії.

У 2019 році Bloomberg писав, що коли Apple купила стартап Spectral Edge Ltd., Денвуд став його керівником після того, як інші члени правління залишили свої повноваження.

Раніше Денвуд також керував індійським офісом компанії, а до роботи в Apple був партнером в Baker McKenzie.

Як свідчать дані Опендатабот, київський офіс компанії зареєстрований в Печерському районі Києва, в IQ Business Center, а українську юрособу компанія зареєструвала в квітні 2020 року.

Нагадаємо:

Навесні 2020 року Apple зареєструвала в Україні юрособу, влітку того ж року шукала Chief Accountant для київського офісу.

У березні 2021 року компанія Apple відкрила ще одну вакансію в Україні - аналітика непрямих податків (Indirect Tax Analyst) для київського офісу.

Компанія Apple відкрила ще одну вакансію в Україні - шукають регіонального менеджера з персоналу (Country Field Staff Manager, Ukraine).

Компанія Apple запустила на основному сайті український підрозділ - apple.com/ua: частина інформації подана українською, основна - все ще англійською.

Компанія Apple відкрила ще одну вакансію в Україні - шукають юрисконсульта (Legal Counsel) для київського офісу.

Економічна правда