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В Україні запрацює японська платіжна система

Четвер, 1 квітня 2021, 12:18
 

Нацбанк узгодив умови та порядок діяльності міжнародної платіжної системи JCB Payment System (Японія) – це одна із семи провідних платіжних систем світу.

Про це повідомляє НБУ.

Зазначається, що міжнародна карткова платіжна система JCB Payment System надаватиме в Україні послуги еквайрингу, видачі готівки та оплати товарів і послуг за платіжними картками системи.

JCB Payment System стала п’ятою в Україні міжнародною картковою платіжною системою, платіжною організацією якої є нерезидент. У НБУ зауважили, що система є найбільшою у Японії та однією із семи провідних у світі, а також третьою за кількістю точок приймання карток.

"Прихід провідного світового гравця розширить можливості отримання послуг на платіжному ринку України. Також це сприятиме налагодженню тісніших відносин між Україною та Японією", – додали в НБУ.

Економічна правда

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