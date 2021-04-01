Зросла кількість українців, які підтримують жорсткий карантин

63% українців підтримують запровадження жорсткого карантину, якщо захворюваність на коронавірус суттєво зростатиме, 34% – протилежної думки.

Джерело: результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 26-28 березня

Дослівно: "З початку березня спостерігається зростання підтримки "жорсткого" карантину".

Деталі: 61% очікують, що поширення коронавірусу зменшиться внаслідок запровадження "жорсткого" карантину, 37% – мають протилежну думку.

Найбільше підтримують "жорсткий" карантин і вірять, що він зменшить захворюваність респонденти старшого віку, жінки, а також ті, хто часто слідкують за новинами про коронавірус.

Загалом 58% часто слідкують за новинами про коронавірус, 21% роблять це інколи, 12% – рідко.

Лише 8% взагалі не цікавляться такими новинами.

Соціологи відзначають, що інтерес до цієї інформації збільшився зі зростанням рівня захворюваності. Частіше інших відслідковують такі новини люди старшого віку та жінки.

Дослідження тривало 26-28 березня. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера було опитано 2500 респондентів у віці від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2%.