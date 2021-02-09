Перша арабська міжпланетна місія досягне орбіти Марса

Дослідницький зонд Об'єднаних Арабських Еміратів "Hope" ("Надія"), запущений до Марсу 19 липня минулого року, сьогодні має вийти на орбіту Червоної планети.

Джерело: Emirates Mars Mission

Деталі: Вихід зонда "Hope" на орбіту Марса повинен відбутися о 17:42 за київським часом. До Червоної планети першій арабській міжпланетній місії залишилося подолати 172 283 кілометри. Всього за майже 7 місяців польоту апарат подолав 480 мільйонів кілометрів.

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За умови вдолого переходу на орбіту, ОАЕ стануть п'ятою країною (організацією) в світі, що відправила космічні апарати на Марс, після СРСР, Китаю, Індії та Європейського космічного агентства; а також третьою країною, яка успішно виконала місію з першої спроби.

Що передувало: 19 липня 2020-го о 23:58 за київським часом космічне агентство ОАЕ вперше у історії країни відправило на Марс власний зонд "Надія". У космос зонд доставила ракета компанії Mitsubishi Heavy Industries H-IIA. Старт відбувся з космічного центру Танегасіма в Японії.

Нагадаємо:

30 липня ракета-носій Atlas V, яку виготовили фахівці компаній Lockheed Martin та Boeing, вивела на орбіту Землі марсохід Perseverance. Він має здійснити посадку вже 18 лютого.

23 липня о 7:41 за київським часом Китай відправив на Марс апарат "Тяньвень-1". Він досягне Марса вже 10 лютого.

1 грудня винахідник Ілон Маск заявив: "Я повністю впевнений, що людина висадиться на Марс в найближчі шість років", а в кращому випадку — в наступні чотири роки.

Українська правда