ТОВ "ІНВІТРО" підтвердила якість ПЛР-тестування на COVID-19 на міжнародному рівні

ТОВ "Інвітро" взяла участь в програмі Зовнішньої Оцінки Якості британської компанії Quality Control for Molecular Diagnostics (QCMD) і отримала сертифікат про відповідність ПЛР-тестування на COVID-19 (виявлення РНК SARS-CoV-2) міжнародним стандартам.

Сертифікат про відповідність ПЛР-тестування на COVID-19

Даний сертифікат підтверджує, що методи, тест-системи та технології, що використовуються в лабораторії дають можливість отримати результат, який на 100% можна порівняти з іншими лабораторіями схожої спеціалізації в різних країнах світу.

Таким чином, можна обґрунтовано стверджувати, що тести ПЛР на COVID-19 в ТОВ "НЕЗАЛЕЖНА ЛАБОРАТОРІЯ ІНВІТРО" відповідають всім міжнародним стандартам якості. Всього в проекті брало участь близько 500 лабораторій (в основному, з країн ЄС та Північної Америки).

Серед контрольних зразків були "позитивні" проби з різною концентрацією вірусу SARS-CoV-2, "негативні" проби - без будь-яких мікроорганізмів, проби, що містять інші коронавіруси (НЕ COVID-19). У всіх випадках лабораторія видала коректні результати.

Програма Зовнішньої Оцінки Якості по COVID-19 - це перший досвід участі в міжнародних проектах з контролю якості молекулярно-генетичних досліджень для ТОВ "ІНВІТРО" на території України.

Завідувач ТОВ "ІНВІТРО", Павло Набока

Завідувач ТОВ "ІНВІТРО", Павло Набока: "В умовах пандемії COVID-19 для нас важливо (особливо на старті, коли ми тільки налагоджували процедури виявлення РНК коронавірусу SARS-CoV-2) мати об'єктивну (сторонню, НЕ ангажовану) оцінку правильності нашої роботи. Це можливо тільки за умови участі лабораторії в програмах Зовнішньої Оцінки Якості. Ця програма дозволяє виявляти потенційні проблеми і помилки, одночасно контролюючи ефективність процесів в лабораторії. Наша лабораторія отримала 100% коректних результатів, що є безумовною характеристикою правильності організації процесу тестування на COVID-19".

Довідкова інформація про компанію:

ТОВ "НЕЗАЛЕЖНА ЛАБОРАТОРІЯ ІНВІТРО" (ТОВ "ІНВІТРО") – міжнародна високотехнологічна компанія, що надає якісні медичні послуги в Україні.

У мережі "ІНВІТРО" – понад 75 медичних офісів у 27 містах України.

Крім лабораторних аналізів у більшості медичних офісів ТОВ "ІНВІТРО" можна виконати інструментальні дослідження УЗД та ЕКГ.

Крім того, є послуга забору біоматеріалу без відвідування медичного офісу "Виїзд додому" у Дніпрі, Кам’янському, Харкові, Одесі, Кривому Розі, Черкасах, Миргороді, Кременчуці, Миколаєві, Полтаві та Херсоні.

Принцип роботи ТОВ "ІНВІТРО" — якість на кожному етапі лабораторного дослідження.