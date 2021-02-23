Facebook відновить роботу в Австралії після тижневого обмеження

Facebook та влада Австралії домовилися щодо відновлення компанією австралійського контенту у стрічках користувачів після того, як Facebook заблокував сервіс для мешканців країни.

Про це повідомляє Reuters.

Раніше Австралійська комісія з питань конкуренції та захисту споживачів подала законопроєкт, що дозволяє низці ЗМІ домовлятися з Google і Facebook про те, скільки інтернет-гіганти платитимуть їм за розміщення посилань на матеріали ЗМІ. Згодом у відповідь Facebook обмежила користування мережею для мешканців Австралії.

Проте на зустрічі казначея Джоша Фріденберга та генерального директора Facebook Марка Цукерберга сторони досягли компромісу. Австралійські новини найближчим часом повернуться до соцмережі.

Австралія запропонує чотири поправки, що внесуть зміни до запропонованого обов’язкового арбітражного механізму, що застосовується, коли техгіганти не можуть досягти угоди з видавцями щодо справедливої оплати за показ новин.

Зокрема, поправками визначається наявність додаткового періоду посередництва строком у два місяці. Лише після нього відбуватиметься втручання визначеного урядом арбітра, що надає сторонам більше часу для укладення приватної угоди.

Нагадаємо:

Facebook заблокує можливість австралійським користувачам переглядати та обмінюватися новинами, розміщеними на платформі – це стало відповіддю на законопроєкт австралійської влади, який змусить Google і Facebook платити медіа за оригінальний контент.

Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт №4184, який зобов’яже інтернет-гігантів, які працюють в Україні, сплачувати податки до українського держбюджету. Йдеться про технологічних гігантів – Apple, Google, Microsoft, Netflix, Wargaming Group, Bloomberg, Alibaba, Booking.com.

В Австралії планують ухвалити Кодекс ведення переговорів зі ЗМІ. Законопроєкт, поданий Австралійською комісією з питань конкуренції та захисту споживачів, дозволяє низці ЗМІ домовлятися з Google і Facebook про те, скільки інтернет-гіганти платитимуть їм за розміщення посилань на матеріали ЗМІ. Якщо сторони не зможуть домовитися про це впродовж 3 місяців, вони можуть звернутися в арбітражний суд.

Компанія Google також пригрозила Австралії відключенням інтернет-пошуку. Керівниця Google Australia Мел Сільва заявила, що законопроєкт "створює необґрунтовані і погано контрольовані фінансові та операційні ризики" для компанії, а "можливість вільно переходити за посиланнями є фундаментальною для інтернет-пошуку".

Економічна правда