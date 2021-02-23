Приватбанк видав перші бізнес-кредити за портфельними гарантіями

Приватбанк надав перші кредити бізнес-клієнтам за новою програмою із залученням державних гарантій на портфельній основі.

Про це повідомляє прес-служба банку.

За словами керівника Дирекції МСБ Приватбанку Євгена Заіграєва, зі старту програми Приватбанк отримав вже більше 800 заявок з документами від бізнес-клієнтів та видав перші два кредити з частковим покриттям "державними гарантіями".

"Перші бізнес-кредити були видані по програмі "КУБ з заставою" менш ніж за два тижні з моменту подачі клієнтом пакету документів у банк: перший позичальник, який отримав фінансування з "покриттям" державними гарантіями - має магазин будівельних матеріалів у Луцьку та планує витратити кредит у 980 тисяч гривень на фінансування оборотного капіталу", - йдеться у повідомленні.

Ще один позичальник за цією програмою працює на Закарпатті та планує витратити кредит на 600 тисяч гривень на фінансування міжнародних перевезень до Словаччини, Угорщини та Чехії вантажними мікроавтобусами.

Нагадаємо:

Державний "Укргазбанк" видав перший в Україні кредит, який забезпечений портфельною гарантією від держави - кредит у розмірі 1,5 млн грн терміном на 2 роки отримав підприємець з Чернівецької області для розширення свого виробництва.

Раніше Приватбанк відкрив кредитування підприємців та МСБ за програмою державних гарантій.

3 вересня Верховна Рада підтримала законопроєкт №3659-д про надання державних гарантій на портфельній основі.

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо надання державних гарантій на портфельній основі та фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян житлом.

Портфельні гарантії – це зобов'язання держави погасити перед банком до 80% кількох кредитів (кредитного пулу) підприємця, якщо він збанкрутує.

Передбачається, що державні гарантії на портфельній основі надаватимуться в межах 3% від планових доходів загального фонду держбюджету або близько 30 млрд грн. З них левова частка дістанеться "Укратодору".

"МСБ готові гарантувати близько 5 млрд грн, враховуючи певні обмеження. Буде вибірка чи ні – треба дивитися. Це новий інструмент, ми запускаємо його фактично "з коліс" за два місяці від ідеї до реалізації", – сказав в інтерв'ю "РБК-Україна" міністр фінансів Сергій Марченко.

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Економічна правда