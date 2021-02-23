США ввели нові санкції проти судна, яке будує "Північний потік–2"

Сполучені Штати внесли до ще одного санкційного списку російський корабель-трубоукладач "Фортуна", залучений до будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Джерело: Мінфін США

Деталі: Санкції запроваджені також проти російської компанії КВТ-РУС, яка є власником судна.

Обмеження накладені відповідно до американського закону CAATSA ("Протидія противникам Америки за допомогою санкцій").

Це наступні санкції після введених 19 січня. Тоді вони передбачали заборону на експорт, банківські та валютні операції, блокування активів і майна

Нагадаємо:

У грудні "Фортуна" побудувала 2,6 км магістралі "Північний потік-2" у виключній економічній зоні Німеччини.

Трубопровід закінчений понад 90%, і російська державна енергетична компанія "Газпром" та її західні партнери сподіваються закінчити його цього року. Значна частина роботи, що залишилася, складна і знаходиться у глибоких водах біля Данії.

Два попередні президенти США, республіканець Трамп і демократ Барак Обама, виступили проти проєкту, оскільки він обійде Україну, через яку Росія протягом десятиліть відправляла газ до Європи. Це може позбавити Україну вигідних транзитних зборів та потенційно підірвати її боротьбу проти російської агресії.

Президент Джо Байден вважає, що трубопровід є "поганою угодою" для Європи.

Американські санкції зупинили роботу над газопроводом минулого року після того, як Allseas, західна трубопровідна компанія, відмовилася від участі в ньому.