Єгипет та Ізраїль хочуть побудувати газопровід та експортувати на ринки Європи

Єгипет та Ізраїль можуть побудувати підводний газопровід, що з'єднує дві країни, оскільки вони прагнуть співпрацювати над експортом палива до Європи.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно заяви міністерств країн новий газопровід з’єднає ізраїльське родовище Левіафан із заводами зрідженого газу у Єгипті.

Єгипет прагне наростити обсяги експорту зрідженого газу до Європи, де попит на ресурс зростає на тлі поступового переходу від таких викопних видів палива як нафта та вугілля.

Водночас, новий трубопровід дозволить Ізраїлю експортувати більше газу до Єгипту. Наразі потужності трубопроводу становлять 7 мільярдів кубічних метрів на рік.

Сторони досягли угоди під час візиту міністра нафти Єгипту Тарека Ель-Молла до Ізраїлю.

Він зустрівся з міністром енергетики країни Ювалем Штайніцем та прем'єр-міністром Бенджаміном Нетаньяху.

Зазначається, що Єгипет поступово збільшує експорт із власних родовищ. Зокрема, після перерви у 8 років відновив роботу другий найбільший в країні завод зрідженого газу.

Країна також очолила Східно-Середземноморський газовий форум. Група, до якої також входять Кіпр, Греція, Ізраїль, Італія, Йорданія та палестинські представники, покликана активізувати співпрацю між виробниками газу та транзитними країнами регіону.

Економічна правда