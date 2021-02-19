Фінансовий борг Іспанії досяг найвищого рівня за понад століття

Іспанія збільшила свій борг у 2020 році на 112,4 млрд євро - майже еквівалент річних витрат на пенсії в країні - через сильний вплив пандемії COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Відношення боргу до розміру іспанської економіки зросло з 95,5% ВВП у 2019 році до 117,1% у грудні 2020 року - найвищий рівень за понад століття.

У 1902 році відношення боргу до ВВП країни досягло 123,6%, згідно з оцінками, опублікованими цього тижня Іспанським центральним банком.

Інакше кажучи, це означає, що кожен із 46,9 мільйона громадян країни фактично має борг понад 27 900 євро, що перевищує середньорічну зарплату в Іспанії, яка сягає 27 500 євро.

Обсяг боргу за 2020 рік настільки великий, що було б потрібно розподілити весь державний дохід, отриманий від податків та соціальних внесків за три повних фінансових роки (або заморозити виплату пенсій на дев'ять років), щоб мати можливість виплатити його.

Такий рекордний рівень боргу є прямим наслідком гігантського державного дефіциту в 10,3%, зареєстрованого в 2020 році, коли влада Іспанії закрила економіку, щоб стримати спалах коронавірусу.

"Це результат прямої допомоги та заходів, запроваджених для реагування на ситуації у сфері охорони здоров'я, економічні та соціальні наслідки COVID-19", - підкреслила міністр фінансів Іспанії Надя Кальвіньо.

Нагадаємо, Єврокомісія спрогнозувала, що економіка єврозони в 2021 році відновиться від коронавірусного падіння менше, ніж очікувалося раніше.

Європейська правда