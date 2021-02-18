СБУ запобігла контрабанді цінної деревини в ЄС на 300 тисяч євро

Співробітники Служби безпеки України попередили незаконний експорт до ЄС цінної деревини на 300 тисяч євро.

Про це повідомляє прес-служба СБУ в Telegram.

"Співробітники спецслужби встановили, що приватна компанія планувала вивезти продукцію до Євросоюзу під виглядом інших видів деревини. Для цього до митної документації була внесена неправдива інформація.

Авто, завантажене деревиною, затримали під час оформлення вантажу на посту "Черкаси-центральний" Київської митниці. За даним фактом розпочато кримінальне провадження", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда