Зеленський планує вже за кілька років підняти Україну у топ-20 цифрових держав

Президент Володимир Зеленський розраховує, що Україна за кілька років увійде до топ-20 цифрових держав світу.

Джерело: повідомлення на сайті Офісу президента про зустріч Зеленського з віце-прем’єр-міністром - міністром цифрової трансформації Михайло Федоровим

Пряма мова Зеленського: "Вперше в історії України держава переходить на системний проектний підхід. Така потужна структура допоможе трансформувати Україну на всіх рівнях – від загальнонаціонального до місцевого. І дасть змогу вже за кілька років увійти до топ-20 цифрових держав світу"

Деталі: Федоров повідомив про запуск 94 проектів цифрової трансформації у сферах освіти, охорони здоров’я, юстиції, економіки та торгівлі, енергетики, інфраструктури тощо.

За його словами затверджений урядом перелік проектів буде реалізований протягом трьох років та сприятиме розбудові цифрової держави.

Серед проектів цифрової трансформації на наступні три роки: е-нотаріат, е-майно, е-містобудування, е-школа, е-соцзахист, е-міграція, е-лікарня, е-дозвіл тощо.

Передісторія:

16 лютого Верховна Рада прирівняла електронні водійські права до паперових.

15 квітня 2020 року Кабінет міністрів схвалив постанову про електронні паспорти у застосунку Дія, зробивши паспорти у смартфоні цифровими аналогами паперових документів.

Українська правда