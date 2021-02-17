Мережа "Епіцентр" збільшує кількість протипожежних навчань у своїх ТЦ

У лютому позапланові протипожежні навчання пройшли в 60 ТЦ "Епіцентр".

Протягом найближчих трьох місяців в усіх торговельних центрах "Епіцентр" відбудеться серія позапланових тактично-пожежних навчань. Співробітники мережі спільно з рятувальниками ДСНС відпрацьовуватимуть дії оперативного реагування при загорянні – евакуацію, гасіння вогню та порятунок людей.

Додаткові протипожежні навчання з залученням представників регіональних підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій вже відбулись у 10 торговельних центрах – у Львові, Хмельницькому, Червонограді, Рівному, Кам’янці-Подільському, Старокостянтинові, Черкасах, Чернівцях, Полтаві та Києві. Також в 50 ТЦ "Епіцентр" пройшли тактично-пожежні навчання персоналу без участі ДСНС.

"У кожному нашому ТЦ тренування відбуваються двічі на рік – восени та навесні, разом із перевіркою стану пожежних гідрантів. Через подію в Первомайську проведення цих заходів вирішили пришвидшити. З цього року в мережі збільшується інтенсивність внутрішніх протипожежних навчань без залучення представників ДСНС – відтепер вони проходитимуть двічі на місяць. Це підвищить ефективність дій персоналу у випадку виникнення надзвичайних ситуацій, скоротить час реагування на форс-мажорні ситуації та зможе запобігти появі жертв", - коментує заступник начальника управління цивільного захисту "Епіцентр К" Дмитро Мартинюк.

Кожний з торговельних центрів "Епіцентр" обладнаний сучасними системами протипожежного захисту, зовнішніми пожежними гідрантами та вогнегасниками – у магазинах мережі їх майже 16000 одиниць. Наявність вогнегасників в кожному конкретному ТЦ відрізняється – їхня кількість залежить від площі.

Наприклад, в найбільшому ТЦ "Епіцентр" у Києві на Полярній 700 вогнегасників, у великих ТЦ – 200-400 вогнегасників, в "Епіцентрах" оптимального формату (5000-6000 кв. м) – 40-50 вогнегасників.

За словами заступника генерального директора "Епіцентр К", директора з роздрібної торгівлі мережі Володимира Гончарова, у питаннях безпеки та підготовки персоналу компанія багато років орієнтується на відомий кейс банку "Морган Стенлі".

Там завдяки наполегливості начальника служби безпеки "Морган Стенлі" Сіріла Річарда Рескорла та постійному відпрацюванню співробітниками банку евакуації в умовних надзвичайних ситуаціях вдалось врятувати під час теракту 11 вересня 2001 року понад 2,6 тисячі людей у Всесвітньому торговельному центру в США.