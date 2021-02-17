В Італії Facebook оштрафували на 7 млн євро за поводження з даними користувачів
Італійський регулятор (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) оштрафував на 7 млн євро компанію Facebook за невиконання попереднього розпорядження щодо поводження з даними користувачів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Repubblica.
Штраф наклали за "невиконання розпорядження припинити неналежне поводження з даними користувачів та за неопубліковану заяву про виправлення, як того вимагав регулятор".
Це розпорядження регулятора з’явилося ще у листопаді 2018 року.
Тоді орган вирішив, що Facebook повинен був ще на етапі реєстрації попереджати користувачів, що буде збирати дані про їхню активність з комерційною метою, фактично в обмін на безкоштовне користування програмою.
На думку регулятора, наданої користувачам інформації було недостатньо і в ній чітко не розмежовувалося питання про дані, необхідні для персоналізації сервісу - зручної взаємодії з іншими людьми у соцмережах, та даних, що збираються для таргетування рекламних кампаній.
Регулятор тоді покарав компанію штрафом на 5 млн євро, зобов’язав припинити таку практику та опублікувати відповідну заяву на італійській сторінці компанії, а також поширити її для усіх італійських користувачів Facebook.
За висновком органу, їхнє рішення не виконали - заяву не було опубліковано і Facebook, хоч і прибрав твердження про безкоштовність платформи, під час реєстрації не надає чіткої інформації про збір та використання даних з комерційною метою.
Речник Facebook прокоментував, що беруть до уваги рішнення регулятора, але почекають рішення апеляційної інстанції ще на початкове рішення, яке оскаржили.
"Для нас дуже важливий захист приватності і ми вже внесли низку змін, у тому числі до умов використання, щоб прояснити, як ми використовуємо дані для надання послуг та персоналізованої реклами", - зазначив він у коментарі.
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