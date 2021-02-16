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Рада відновила конкурси на держпосади

Вівторок, 16 лютого 2021, 19:35
 

Парламент ухвалив закон "Про внесення змін до деяких законів щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби".

Джерело: пресслужба Ради

Деталі: "За" проголосували 289 нардепів. Закон спрямований на відновлення конкурсів на зайняття посад державної служби.

Зазначається, що конкурси на посади, зайняті особами, котрі працюють за контрактом на час коронавірусного карантину, мають бути оголошені протягом шести або дев’яти місяців із дня набуття законом чинності.

Контракти, укладені на час карантину, діятимуть до призначення переможців конкурсів.

Згідно зі змінами, у разі, якщо посада міністра є вакантною понад 60 днів, одна і та ж особа, яке обіймає посаду першого заступника міністра або заступника міністра не може виконувати обов'язки міністра понад 30 днів.

Зміни також передбачають, що одна і та ж кандидатура на посаду члена Кабінету міністрів не може бути подана понад три рази протягом року, а також тричі поспіль протягом поточного скликання Верховної ради.

Нагадаємо:

Конкурси на держпосади були зупинені у квітні минулого року через пандемію. На державні посади працівників наймали за контрактом.

В липні Верховна рада затвердила проєкт закону про відновлення конкурсів, але президент Володимир Зеленський наклав на нього вето та запропонував внести зміни до статті 87-1, яка дозволяє звільняти держслужбовців категорії А протягом 4 місяців після призначення керівників відповідних органів.

У серпні в програмі допомоги ЄС уряду України нагадували про необхідність відновити конкурси для призначень на державну службу.

Українська правда

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