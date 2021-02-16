Україна прирівняє електронний паспорт до паперового – Мінцифри
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна стане першою в світі державою, де цифровий паспорт юридично прирівняють до звичайного.
Джерело: "Урядовий портал" з посиланням на Федорова
Пряма мова Федорова: "Після прийняття необхідного закону у світі сформується бренд України як "цифрової держави" — ми станемо першою країною, що легалізує цифрові паспорти. Це також спростить внутрішні процеси із запуску нових цифрових продуктів".
Передісторія:
Зараз цифрові паспорти (ID-картка та біометричний паспорт) – доступні в додатку "Дія".
У квітні 2020 року уряд схвалив постанову, якою визнав паспорти у смартфоні цифровими аналогами паперових документів. Їх можна використовувати для надання поліції та отримання поштових послуг, але вони не передбачають можливості пред'явлення е-паспорта для виїзду за кордон.
На початку лютого 2021 року Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №4355, яким дозволяється використання цифрових паспортів нарівні з паперовими.
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