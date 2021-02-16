Всі розділи
Укр / Рус

Україна прирівняє електронний паспорт до паперового – Мінцифри

Вівторок, 16 лютого 2021, 09:45
 

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна стане першою в світі державою, де цифровий паспорт юридично прирівняють до звичайного.

Джерело: "Урядовий портал" з посиланням на Федорова

Пряма мова Федорова: "Після прийняття необхідного закону у світі сформується бренд України як "цифрової держави" — ми станемо першою країною, що легалізує цифрові паспорти. Це також спростить внутрішні процеси із запуску нових цифрових продуктів".

Передісторія:

Зараз цифрові паспорти (ID-картка та біометричний паспорт) – доступні в додатку "Дія".

У квітні 2020 року уряд схвалив постанову, якою визнав паспорти у смартфоні цифровими аналогами паперових документів. Їх можна використовувати для надання поліції та отримання поштових послуг, але вони не передбачають можливості пред'явлення е-паспорта для виїзду за кордон.

На початку лютого 2021 року Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №4355, яким дозволяється використання цифрових паспортів нарівні з паперовими.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Мінцифри

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський планує вже за кілька років підняти Україну у топ-20 цифрових держав 18 лютого 2021, 17:00
Новий закон прирівняв електронні водійські права до паперових 16 лютого 2021, 18:37
Куди поділася "Трембіта" 16 лютого 2021, 08:07
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!