Єрмак про голосування за Вітренка: Із великою ймовірністю буде успішна третя спроба

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що "з великою ймовірністю" буде успішна третя спроба голосування у Раді за призначення міністром енергетики Юрія Вітренка.

Про це він сказав в інтерв'ю каналу "Україна 24".

"Ми, як і раніше, вважаємо Юрія Вітренка найкращим кандидатом на позицію міністра енергетики на сьогодні, тому я не виключаю, що буде третя спроба. Сподіваюся, можу сказати з великою ймовірністю, що буде успішна третя спроба голосування у Верховній Раді", - підкреслив Єрмак.

"Як то кажуть, Бог любить трійцю іноді. В цьому випадку я думаю, що так воно і буде", - додав він.

За словами голови ОП, в енергетичній галузі "проблем дуже багато, і вона потребує на вчора, щоб з’явився сильний міністр зі своєю позицією, який не залежить ні від яких фінансових груп".

Єрмак додав, що фракція "Слуга народу" та уряд продовжать консультації, щоб третя спроба стала успішною.

Нагадаємо:

Перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що відповідь на питання про голосування за кандидатуру першого віце-прем'єра - міністра енергетики можна буде дати після засідання фракції 15 лютого.

Юрія Вітренка, кандидатуру якого вже двічі виносили на голосування парламенту, спробують втретє призначити першим віцепрем'єром - міністром енергетики.

На засіданні Верховної Ради 28 січня Юрія Вітренка з другої спроби не призначили першим віцепрем’єром - міністром енергетики.

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав кандидатуру Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єра-міністра енергетики.

На засіданні 17 грудня Верховна Рада не підтримала призначення колишнього виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики.

Кабмін на позачерговому засіданні 21 грудня призначив Вітренка першим заступником міністра енергетики. На нього також поклали тимчасове виконання обов'язків міністра.

Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" 25 січня просив підтримати Вітренка під час голосування в парламенті на посаду міністра енергетики, як найбільш незалежного кандидата.