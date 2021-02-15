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Київське метро знову міняє турнікети та ставить вогнетривкі двері

Понеділок, 15 лютого 2021, 12:00
 

"Київський метрополітен" вкотре здійснює заміну турнікетів, а також встановлює на станціях металеві вогнетривкі двері. 

Джерело: КП "Київський метрополітен" у Facebook 

Деталі: 12 лютого на станції "Контрактова площа" завершили встановлення нових турнікетів на вході з вулиці Верхній Вал. 

Вертикальні турнікети високі – тож хуліганам навряд чи вдасться їх перестрибнути.

Такі турнікети вже встановлено на станціях "Сирець", "Площа Льва Толстого", "Героїв Дніпра", "Харківська". 

Вони приймають усі електронні способи оплати проїзду: qr-квиток, Kyiv Smart Card, Картку киянина та безконтактну банківську картку.

Як зазначає "Київський метрополітен", такі контрольно-пропускні пункти є "антивандальними" та застосовуються у європейських метрополітенах. 

Водночас, на станції Арсенальна замінили частину оригінальних дерев‘яних дверей на сірі металеві. 

На обурення киян, що ця станція – пам’ятник архітектури, тож там можна робити виключно реставрацію зі збереженням вигляду всіх елементів, у КП послалися на державні будівельні норми (ДБН). 

Дослівно пресслужба метро: "Нам теж ці двері не подобаються, але за ДБН мають бути саме такі – металеві протипожежні, вони у виробників типові. Заміна проводиться досить давно і поступово будуть всі двері тільки такого виду.

Якщо хтось з виробників зможе за тією ж ціною і відповідною сертифікацією зробити дизайнерське рішення, готові розглядати".

Нагадаємо: 31 грудня 2020 року на станції "Контрактова площа" запрацював годинник, що показує час до прибуття поїзда метро (а не від відправлення попереднього). Проект реалізувало ТОВ "Транс-Медіа". 

Цей пристрій у реальному часі здійснює розрахунок відстані та показує на дисплеї, скільки залишилося чекати до посадки у вагон. 

На екранах також має відображатися поточний час, дата й погода.

Передбачається, що на кожній станції таких годинників буде щонайменше 12. Монтаж проведуть протягом 2021 року.

Українська правда

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