Україна домовляється з Люксембургом про співпрацю у космічній галузі

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту до Люксембургу запропонував розвивати співробітництво між країнами у космічній сфері.

Про це повідомив Урядовий портал за підсумками візиту прем’єра, пише "Європейська правда".

Відзначається, що Шмигаль запропонував прем’єр-міністру Люксембургу Ксав’є Беттелю опрацювати питання підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Люксембургом про співробітництво у космічній сфері задля обміну досвідом та інформацією.

Шмигаль відзначив, що Люксембург використовує інноваційні підходи до розвитку національної космічної діяльності. Зокрема, у листопаді 2020 року в партнерстві з Європейським космічним агентством був створений Європейський інноваційний центр з питань космічних ресурсів.

"Україна готова налагодити стабільну співпрацю з Люксембурзьким космічним агентством. Ми зацікавлені в двосторонній співпраці в галузі дослідження космосу й використання космічних ресурсів, зокрема і в межах міжнародного проєкту "Артеміда", до якого наша держава долучилася у листопаді минулого року", - зазначив він.

Шмигаль додав, що Україна має тривалу історію космічної діяльності та цінний досвід у реалізації міжнародних космічних проєктів, розвинуту науково-технічну школу та технологічні можливості для розвитку взаємовигідної співпраці.

Напередодні візиту у інтерв’ю виданню Luxembourg Times Шмигаль заявив, що Україна хоче перезапустити відносини з Люксембургом, оскільки вони були на паузі протягом довгого часу.

Видання відзначає, що візит Шмигаля є першим візитом високопоставленого українського лідера з 1998 року.

Європейська правда