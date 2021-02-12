Фішингові атаки від фейкового МОЗ на тему вакцинації зафіксували в Україні

Національний координаційний центр кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони України фіксує активне зростання "фішингових" атак з використанням теми вакцинації проти COVID-19 в Україні.

Джерело: РНБО

Деталі: Кіберфахівці зазначають, що на початку пандемії у світі щодня реєструвалося понад 18 мільйонів фішингових повідомлень, пов’язаних з темою COVID-19.

Із середини 2020 року їх кількість поступово зменшувалась, а фішингові атаки стали більш направленими, їхня тематика змінювалася: від доступності масок і тестів до розробки вакцин.

Наприкінці січня 2021 року центр кібербезпеки при РНБО виявив фішингову кібератаку, спрямовану на українських користувачів Інтернету, основною темою якої був початок вакцинації від COVID-19 в Україні.

Дослівно: "Під час атаки на популярній хостинговій платформі було створено фейкову веб-сторінку, що імітувала сайт Міністерства охорони здоров’я України. Для розміщення сторінки атакуючі зареєстрували кілька доменів, які нагадували офіційний домен МОЗ України – moz.gov.ua.

На цій фейковій сторінці було розміщено інформацію щодо початку з 25 січня обов’язкової вакцинації від COVID-19 із пропозицією завантажити файл (документ Word) із подробицями.

У цей документ було вбудовано шкідливий код (макрос), який при відкритті файлу приховано від користувача завантажує та виконує інший шкідливий скрипт, що забезпечує віддалене управління зараженим комп’ютером. Таким чином, атакуючі отримували повний доступ до комп’ютера жертви".

Нагадаємо: У Міністерстві охорони здоров'я України повідомляли, що вакцинація проти COVID-19 має початися в середині лютого, щеплення будуть добровільними і безкоштовними, якщо за чергою. Спершу вакцинуватимуть групи ризику.

Українська правда