Сніг став на заваді кільком поїздам "Укрзалізниці"

Кілька поїздів "Укрзалізниці" далекого сполучення затрималися на 5-6 годин через снігопад, пасажирів розмістили у комфортні зали очікування, або ж їм організували пересадки.

Джерело: пресслужба "Укрзалізниці"

Дослівно: "Через складні погодні умови зранку, 12 лютого, із запізненням ідуть поїзди №14 Солотвино - Київ та №142 Львів - Бахмут, які затримуються на 6 і 5 годин відповідно.

Так, 119 пасажирів, які очікують на поїзд №142 на Центральному вокзалі в Києві, безкоштовно розміщено в залі очікування підвищеного комфорту до прибуття потяга.

Для пасажирів поїзда №14, які продовжуватимуть поїздку в напрямку Дніпра та Запоріжжя, буде організовано пересадку на вечірній поїзд Інтерсіті+".

Деталі: Також зранку 12 лютого затримали на 26 хвилин відправку зі Львова поїзда №45 Ужгород - Лисичанськ.

В Укрзалізниці відзначили, що інші поїзди прямують за розкладом, незважаючи на погодні умови.

Повідомляється, що для пасажирів рейсів, які будуть йти не за розкладом, організовуватимуть пересадки.

Загалом за добу для прибирання снігу задіяли понад 6,6 тис. залізничників, які очистили від снігу майже 14 тис. стрілочних переводів та 473 пасажирські платформи.