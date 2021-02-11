ЄС понизив прогноз економічного зростання єврозони в 2021 році

Економіка єврозони в 2021 році відновиться від коронавірусного падіння менше, ніж очікувалося раніше.

Про це йдеться у прогнозі Єврокомісії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Комісія прогнозує, що економічне зростання в 19 країнах єврозони складе 3,8% цього року і стільки ж у 2022 році, в той час як спад у 2020 році склав 6,8%.

У листопаді минулого року Єврокомісія прогнозувала зростання в 2021 році в єврозоні на рівні 4,2% та 2022 році на рівні 3,0 % проти рецесії 7,8% у 2020 році.

"Найближчі перспективи європейської економіки виглядають слабшими, ніж очікувалося восени минулого року, оскільки пандемія посилила владу на континенті", - зазначив виконавчий орган ЄС у проміжному економічному прогнозі.

"Очікується, що європейська економіка закінчить 2020 рік і слабко розпочне новий рік. Однак у кінці тунелю зараз з’явилося світло. Оскільки кампанії вакцинації набирають обертів і тиск на системи охорони здоров’я зменшується, обмежувальні заходи будуть поступово послаблюватися ", заявили в Єврокомісії.

Поки локдауни все ще існують, економіка єврозони знову скоротиться в першому кварталі 2021 року після скорочення в останні три місяці 2020 року.

У Франції та Іспанії спостерігатимуться найвищі темпи зростання цього року - 5,5% та 5,6% відповідно – це після найглибших скорочень минулого року. Вони продовжать залишатися одними з країн із найвищим зростанням також у 2022 році.

"Ці прогнози схильні до значної невизначеності та підвищених ризиків, переважно пов'язаних з еволюцією пандемії та успіхом кампаній вакцинації", - зазначили в Єврокомісії.

Європейська правда