Ощадбанк знизив ставки за кредитами для бізнесу

Ощадбанк знизив на 1% ставки за овердрафтами та мікрокредитами для мікро-, малого та середнього бізнесу.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"Продовжують діяти спеціальні умови, за якими клієнти Ощадбанку мають можливість поповнити обіговий капітал, придбати транспорт або обладнання за рахунок кредитних коштів зі ставкою від 11,25% річних у гривні; за програмою з ФРП (НУФ) ставка становитиме - від 10,25% річних", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у 2020 році банк надав клієнтам МСБ понад 4 млрд грн кредитів.

Нагадаємо:

Ощадбанк прозвітував про чистий прибуток в 2,8 млрд грн за попередніми результатами 2020 року (без коригуючих проводок та до аудиторської перевірки) - це на 2,5 млрд грн більше, ніж у 2019 році.

Економічна правда