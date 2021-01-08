Boeing виплатить $2,5 млрд через катастрофи з 737 Max

У Департаменті юстиції США повідомили, що компанія Boeing погодилася виплатити відшкодування авіаперевізникам та компенсації родинам загиблих через катастрофу літаків моделі 737 МАХ.

Джерело: заява Департаменту юстиції США

Деталі: Після виплат справу закриють. Компанія виплатить понад $2,5 млрд – штраф у розмірі $243,6 млн, компенсації перевізникам Boeing 737 MAX $1,77 млрд, а ще $500 млн підуть у фонд для жертв авіакатастроф за участю цих моделей літаків.

З цього фонду компенсації отримають родичі 346 пасажирів, які загинули в катастрофах рейсів Lion Air Flight 610 та Ethiopian Airlines Flight 302.

Нагадаємо:

У листопаді 2020 року авіакомпанія Boeing отримала дозвіл від Федерального авіаційного управління США (Federal Aviation Administration, FAA) повернути в експлуатацію літаки Boeing 737 MAX, польоти яких були припинені після двох авіакатастроф.

У травні 2020 року компанія Boeing відновила виробництво лайнерів 737 Mаx, припинене через дві авіакатастрофи.

Boeing припинила виробництво реактивного літака в січні 2020 року, 400 лайнерів були поставлені авіакомпаніям. Повернутися до експлуатації 737 Max після отримання всіх дозволів від регулятора корпорація планувала в середині року.

Польоти літаків цього типу були припинені після двох авіакатастроф - в Індонезії 29 жовтня 2018 року і в Ефіопії 10 березня 2019 року. В авіакатастрофах загинуло 346 осіб. В обох випадках слідство вважає причиною аварії збій в роботі системи MCAS, що відповідає за кут нахилу носа лайнера.

Українська правда