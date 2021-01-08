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Найбагатша людина світу запустила першу в 2021 році місію в космос

П'ятниця, 8 січня 2021, 10:00
 

8 січня американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX, який за даними Bloomberg, 7 січня став найбагатшою людиною на планеті Земля, доставила на орбіту супутник Türksat 5A.

Джерело: Spacex в Twitter. Маск в Twitter

Деталі: Перший комерційний запуск у 2021 році SpaceX виконала на замовлення Туреччини. Загалом у планах Маска виконати цього року 48 запусків (у 2020-му SpaceX здійснила рекордні 26 запусків).

Нагадаємо: Американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX провела остаточні передстартові випробування 9-го прототипу міжпланетного багаторазового космічного корабля Starship. Запуск може відбутися вже 10 січня.

Що передувало: 18 грудня SpaceX використала Falcon 9, яка за останні 379 днів рекордні 5 разів літала у космос. Це був останній у 2020 році запуск, тоді на орбіту доставили супутник Національного розвідувального управління США. 

25 листопада одна й та сама ракета SpaceX всьоме доставила вантаж на орбіту; 13 грудня ще одна багаторазова ракета-носій Falcon 9 всьоме полетіла (і повернулась) на орбіту Землі.

Довідка: В середньому людство за рік здійснює близько 100 запусків. 

Перший багаторазовий ступінь Falcon 9 компанія Маска використовуватиме по десять разів, потім їх оглядатимуть, змінюватимуть зношені деталі та використовуватимуть ще до 90 разів. 

Українська правда

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