Найбагатша людина світу запустила першу в 2021 році місію в космос

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/HNrvxgRuQA— SpaceX (@SpaceX) January 8, 2021
Deployment of Turksat 5A confirmed pic.twitter.com/M1Ie1018JH— SpaceX (@SpaceX) January 8, 2021
Нагадаємо: Американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX провела остаточні передстартові випробування 9-го прототипу міжпланетного багаторазового космічного корабля Starship. Запуск може відбутися вже 10 січня.
Що передувало: 18 грудня SpaceX використала Falcon 9, яка за останні 379 днів рекордні 5 разів літала у космос. Це був останній у 2020 році запуск, тоді на орбіту доставили супутник Національного розвідувального управління США.
25 листопада одна й та сама ракета SpaceX всьоме доставила вантаж на орбіту; 13 грудня ще одна багаторазова ракета-носій Falcon 9 всьоме полетіла (і повернулась) на орбіту Землі.
Довідка: В середньому людство за рік здійснює близько 100 запусків.
Перший багаторазовий ступінь Falcon 9 компанія Маска використовуватиме по десять разів, потім їх оглядатимуть, змінюватимуть зношені деталі та використовуватимуть ще до 90 разів.