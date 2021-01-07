Зеленський заспокоїв: зимовий карантин не такий жорсткий, як весняний

Перед впровадженням в Україні загальнонаціонального посиленого карантину президент Володимир Зеленський провів планову селекторну нараду за участю урядовців та керівників силових відомств.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Учасники наради обговорили, "які саме кроки здійснюватиме уряд, які обмеження і в який час діятимуть у країні".

Прем’єрміністр Денис Шмигаль відзначив, що вже третій день поспіль спостерігається тенденція до зростання кількості хворих.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов додав, що світовий досвід показує: у країнах, де не діяв жорсткий карантин під час різдвяних і новорічних канікул, відбувається зростання кількості хворих упродовж 14 днів, оскільки на свята населення активно переміщується.

Він додав, що епідеміологи констатують скорочення інкубаційного періоду коронавірусу в Україні до семи-восьми днів і "молодшання" хвороби. Очільник МОЗ також нагадав про сезонне зростання кількості хворих на грип узимку.

Дослівно ОП: "Президент переконався, що працюватиме інфраструктура, яка має критичне значення, магазини, що продають продукти харчування, засоби гігієни та побутову хімію. І хоч розважальна інфраструктура та святкові ярмарки будуть закриті, кафе та ресторани працюватимуть на винос. МАФи й кіоски, які розташовані на відстані та не створюватимуть скупчення людей, теж зможуть надавати свої послуги".

Пряма мова Зеленського: "Цей карантин пом’якшений і не такий жорсткий, як весняний локдаун. Він також більш лояльний у порівнянні з тими заходами, що впроваджуються в інших країнах. Однак ми збиваємо одразу хвилю зростання кількості хворих після новорічних свят і паралельно прискорюємо отримання якісної зареєстрованої вакцини, схваленої ВООЗ".

Довідка: Посилений карантин триватиме з 8 до 24 січня. Всі обмеження детально описані на сайті Кабінету міністрів.