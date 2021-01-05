Перевантаження на дорогах: фурам нарахували 140 мільйонів штрафів

За підсумками минулого року інспектори Укртрансбезпеки у співпраці з Нацполіцією перевірили майже 700 тисяч транспортних засобів, склали більш як 14 тисяч актів порушень габаритно-вагових параметрів і нарахували понад 137 мільйонів гривень плати за перевантаження.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

"У 2020 році ми оголосили бій перевантаженим фурам, запровадили посилений габаритно-ваговий контроль і продовжуємо працювати над реформуванням і цифровізацією Укртрансбезпеки задля виключення людського фактора. Центр обробки даних ГВК, необхідний для запровадження системи автоматичної фіксації порушень, вже також готовий до експлуатації. Влаштовано більше 40 WiM-комплексів. А в цьому році працюватимемо не менше 100 WiM", - зазначив міністр Владислав Криклій.

У профільному відомстві зауважили, що за підсумками року найбільше плати за проїзд було нараховано в Одеській, Херсонській і Київській областях.

За словами Криклія, повна автоматизація і цифровізація усіх процесів задля виключення людського фактора залишається головною метою відомства у реформуванні Укртрансбезпеки. Але для повноцінного запуску автоматичної системи ГВК в Україні потрібно якнайскоріше прийняття депутатами в цілому законопроєктів №3742 і №3743.

Економічна правда